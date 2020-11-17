Karabüklüler ev ziyareti yasağından memnun
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Karabüklüler ev ziyareti yasağından memnun

17.11.2020 11:47 | Son Güncelleme: 17.11.2020 11:50
Karabüklüler ev ziyareti yasağından memnun

Karabük'te, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin, il, ilçe ve beldelerde bugünden itibaren geçerli olmak üzere 14 gün boyunca tüm ev ziyaretlerinin yasaklanması kararı vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Karabük'te, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin, il, ilçe ve beldelerde bugünden itibaren geçerli olmak üzere 14 gün boyunca tüm ev ziyaretlerinin yasaklanması kararı vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Kent sakinlerinden Sema Akgün, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ev ziyaretlerinin yasaklanması kararının doğru olduğunu, karardan önce de misafirliğe gitmediğini söyledi.

Virüsün daha fazla yayılmaması için diğer yasakların da geri getirilmesi gerektiğini dile getiren Akgün, "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması getirilebilir. Yapılması gerekiyor. Başka türlü bitmeyecek." dedi.

Yüksel Çetinkaya da uygulamadan memnun olduğunu ifade ederek, bugünden itibaren evine misafir kabul etmeyeceğini kaydetti.

Son dönemlerde misafirliğe gitmediğini, misafir de kabul etmediğini dile getiren Neriman Gürün de uygulamanın doğru olduğunu söyledi.

Uygulamaya destek veren Şeyma Nuran ise ev ziyareti yasaklarının nasıl kontrol edileceği konusunda aklında soru işaretleri bulunduğunu dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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