Karabüklü üretici süt üretimini yaklaşık iki katına çıkardı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde mandıracılık yapan Uğur Küpler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından süt üretimini yaklaşık iki katına çıkarmasına rağmen talepleri karşılamakta zorlanıyor.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde mandıracılık yapan Uğur Küpler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından süt üretimini yaklaşık iki katına çıkarmasına rağmen talepleri karşılamakta zorlanıyor.

İlçeye bağlı Kırıklar köyünde yaşayan Küpler, 2010 yılında kendi sermayesiyle hayvancılık faaliyetine başladı.

Küpler, 2015'te Kırsal Kalkınma Destekleri projesiyle kurduğu mandırada hem süt hem de besi hayvancılığı yapıyor.

Yaklaşık 400 dekarlık alanda bitkisel üretim de yapan Küpler, 30'u sağmal inek 70 büyükbaş hayvanın bulunduğu mandırada Kovid-19 öncesi 400 litre süt elde ederken, üretimini yaklaşık 2 kat artırarak 750 litreye çıkardı.

- "Üretmek için varız"

Uğur Küpler, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 sürecinde Tarım ve Orman Bakanlığının acil eylem planıyla herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bizim için koronavirüs var mı yok mu belli bile değil. Günde 400-500 litre süt üretirken talepler çoğaldı. Biz de talebi karşılamak için büyümek zorunda kaldık. Önceleri günde 400-500 litre süt üretirken şu anda günlük 700-750 litre süt üretiyoruz. Bu iş bizde talep patlamasına sebep oldu. Üretimimize devam ediyoruz. Herhangi bir sıkıntımız yok. Saman ve yemi sezon başında tedarik ettiğimiz için yeni bir sezona kadar Allah'a şükür bir sıkıntı yaşamıyoruz. Talepleri karşılamakta zorlanıyoruz."

Küpler, koronavirüs sürecinde vatandaşların hiçbir şeklide endişelenmesine gerek olmadığını vurgulayarak, "Biz, üretmek için varız. Daha da çok üreteceğiz. Herhangi bir sıkıntımız yok. Ülkemiz, vatanımız ve milletimiz olarak biz elimizi taşın altına koyarız." diye konuştu.

"Her türlü sorun için tedbirleri aldık"

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık da Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatları doğrultusunda Kovid-19 sürecinin başlangıcından itibaren bütün teşkilatlarla sahaya indiklerini söyledi.

Koronavirüs sürecinde üretimin duraksamadan devam etmesi için arayışlar içerisine girdiklerini belirten Ayvalık, bu noktada birtakım projeler geliştirdiklerini anlattı.

Ayvalık, özellikle 2020-2021 sezonunda gıda ihtiyacının daha da artabileceği düşüncesiyle bütün hazırlıkları tamamladıklarını anlatarak, "24 saat esasıyla her türlü sorun için tedbirleri aldık. Üreticilerimizin her koşulda yanındayız. Üretmek isteyen bütün üreticilerimizi il ve ilçe müdürlüklerimize bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA