Karabüklü hakem Belder VAR eğitimine davet edildi

İSTANBUL (İHA) - Karabük'ün klasman hakemlerinden Mustafa Hakan Belder, merkez hakem kurulu tarafından İstanbul Riva da yapılacak VAR eğitimine davet edildi.

1. Lig ve 2. Lig ile Türkiye Kupası ve alt liglerde görev alan Karabüklü hakem Mustafa Hakan Belder, Süper Lig hakemi olma yolunda ilerliyor. - KARABÜK

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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