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Karabüklü hakem Belder VAR eğitimine davet edildi

Karabüklü hakem Belder VAR eğitimine davet edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Karabük'ün klasman hakemlerinden Mustafa Hakan Belder, merkez hakem kurulu tarafından İstanbul Riva da yapılacak VAR eğitimine davet edildi.

İSTANBUL (İHA) - Karabük'ün klasman hakemlerinden Mustafa Hakan Belder, merkez hakem kurulu tarafından İstanbul Riva da yapılacak VAR eğitimine davet edildi.

1. Lig ve 2. Lig ile Türkiye Kupası ve alt liglerde görev alan Karabüklü hakem Mustafa Hakan Belder, Süper Lig hakemi olma yolunda ilerliyor. - KARABÜK

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