Karabüklü Boksörden Madalya

Karabüklü milli boksör Çağla Aluç'un, Bulgaristan'da yapılan Yıldız ve Genç Bayanlar Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonasında gümüş madalya kazandığı bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, 29 ülkeden 237 sporcu katıldığı Yıldız ve Genç Bayanlar Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonasında Türkiye'yi yıldızlarda 13, gençlerde 10 sporcunun temsil ettiği belirtildi.



Şampiyonada genç bayanlar kategorisinde 60 kiloda mücadele eden Karabüklü milli boksör Çağla Aluç'un, Macar rakibi Kamilla Finesz'i 5-0 yenerek finale kaldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Milli boksörümüz finalde, Fransız rakibi Fransız Fatia Benmessahel'e mağlup olup Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya kazandı. Sporcumuzu, antrenör Baykan Arslan ve desteklerini esirgemeyen Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Çetin'i tebrik ederiz."