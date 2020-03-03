Karabük-Zonguldak yolunda heyelan
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Karabük-Zonguldak yolunda heyelan

Zonguldak Karayolunda heyelan meydana geldi.

03.03.2020 17:12 | Son Güncelleme: 03.03.2020 17:12
Karabük-Zonguldak yolunda heyelan

KARABÜK-Zonguldak Karayolunda heyelan meydana geldi. Kaya parçaları yola yuvarlanırken, iş makineleriyle kayaların kaldırılmasıyla yol tek şeritten ulaşıma açıldı.Öğle saatlerinde, Karabük-Zonguldak yolunun Pirinçlik mevkiinde heyelan meydana geldi. Tepeden kaya parçaları yola yuvarlandı. Zonguldak-Karabük yolu ulaşıma kapanırken, Karayolları ekipleri bölgeye geldi. İş makinesiyle yola düşen toprak yığını ve kaya parçaları kaldırılmaya çalışıldı. Yaklaşık 1 saat sonra toprak yığını ve kayalar yoldan kaldırılarak, bir şerit ulaşıma açıldı. Trafik ekipleri kontrollü olarak araçların geçişine izin verdi. Yolda bulunan toprak ve kayaların kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.


Kaynak: DHA

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