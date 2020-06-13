Karabük, Zonguldak ve Bartın'da Kovid-19 tedbirleri
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Karabük, Zonguldak ve Bartın'da Kovid-19 tedbirleri

Karabük, Zonguldak ve Bartın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Karabük, Zonguldak ve Bartın'da Kovid-19 tedbirleri
13.06.2020 13:45 | Son Güncelleme: 13.06.2020 14:44

Karabük, Zonguldak ve Bartın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Karabük İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığının Kovid-19'a karşı ülkedeki bağışıklık ve hastalık taşıma düzeylerinin tespiti için planladığı "Yaygın Test Uygulaması"nın ekiplerce 15 Haziran'da başlatılacağını belirtti.

Çalışma kapsamında il genelinde bin 122 kişiye bağışıklık düzeyini gösteren antikor ve hastalık durumunu gösteren PCR testlerinin yapılacağını kaydeden Sarı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Müdürlüğümüz tarafından görevlendirilen 45 sağlık çalışanından oluşan 15 ekip, TÜİK tarafından iletilen listelerdeki hanelere ulaşarak, uygulama hakkında bilgi verecek ve testleri kabul eden kişiye hem antikor hem de PCR testlerini yapacaktır. Test sonuçları bize, ilimizde hastalığı belirti göstermeden atlatmış 'sessiz hastaları' ve hastalığı taşıyan olası 'gizli pozitifleri' tespit etme imkanı verecek."

Zonguldak

Zonguldak Belediyesince tedbirler kapsamında başlatılan çalışmalar sürdürülüyor.

Maske takmanın zorunlu hale geldiği kentte zabıta ekipleri, vatandaşları sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıyor.

Temizlik ekipleri ise camilerin yanı sıra atık maske ve eldiven kutularını düzenli dezenfekte ediyor.

Bartın

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, ülkede ilk koronavirüs vakasının görüldüğü 11 Mart'tan bu yana çok sayıda önlemin hayata geçirildiği ve önemli başarı elde edildiği belirtildi.

Bu başarının sürmesi ve gelecek dönemlere hazırlık çalışmalarını planlamak amacıyla ülke genelinde tüm yaş gruplarını kapsayacak şekilde saha araştırması planlandığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz genelinde belirlenen ve kendilerinin de onayı alınan bin 263 hanede, hane halkından örneklem yöntemiyle seçilen 1 kişiden, onam formu doldurulup anket yapıldıktan sonra PCR için burun ve ağızdan sürüntü örneği ve antikor testi için de kan örneği alınacaktır. Böylece ilin genelini büyük oranda temsil edecek bir örneklem düzeyinde çalışılarak kapsayıcı bir tarama ve ileriye doğru tedbir-tedavi planlaması hedeflenmektedir. 15 Haziran'da başlayacak ve 65 kişiden oluşan 17 ekiple 12 günde bitirilmesi planlanan saha çalışmasının, ilimizin sağlığı için çok önemli olduğunu hatırlatır, vatandaşlarımızın desteğini bekleriz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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