Karabük-Zonguldak kara yolu heyelan nedeniyle trafiğe kapandı
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Karabük-Zonguldak kara yolu heyelan nedeniyle trafiğe kapandı

Karabük-Zonguldak kara yolu heyelan nedeniyle trafiğe kapandı
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Karabük-Zonguldak kara yolu heyelan nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapandı.

Karabük-Zonguldak kara yolu heyelan nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapandı.

Karabük-Zonguldak kara yolunda meydana gelen heyelan sonucu yamaçtan düşen dev kaya parçaları ve toprak, Suçatı Tüneli yakınlarında yola sürüklendi.

İhbar üzerine jandarma ekipleri yolu trafiğe kapattı.

Kapanan yolun ulaşıma açılması için Karayolları ekipleri çalışma başlattı.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bölgemizde yaşanan aşırı yağışlar sonucu Karabük-Yenice yolu Suçatı Tüneli girişinde heyelan meydana gelmiş olup yol çift yönlü olarak trafiğe kapatılmıştır. Karayolları ekiplerinin yolu temizlemesinin ardından yol trafiğe açılacaktır." denildi.

Karabük-Zonguldak kara yolu heyelan nedeniyle trafiğe kapandı
Karabük-Zonguldak kara yolu heyelan nedeniyle trafiğe kapandı
Karabük-Zonguldak kara yolu heyelan nedeniyle trafiğe kapandı
Karabük-Zonguldak kara yolu heyelan nedeniyle trafiğe kapandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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