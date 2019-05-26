KARABÜK Yük treninin çarptığı yaşlı adam öldü

Yük treninin çarptığı yaşlı adam öldü

KARABÜK'te, teravih namazını kılmak için camiye giden yaşındaki Mecit Özer (76), yük treninin çarpmasıyla hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Aşağıkızılcaören köyünde meydana geldi. Teravih namazı için camiye giden Mecit Özer, iddiaya göre demir yolundan geçtiği sırada dengesini kaybedip raylara düştü. Bu sırada Kardemir'den Çankırı'ya giden demir yüklü 23039 sefer sayılı tren, raylardaki Mecit Özer'e çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Mecit Özer'i Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Özer, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA