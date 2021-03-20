Karabük Yenişehir GSK, Mersin'den galibiyetle dönüyor
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Karabük Yenişehir GSK, Mersin'den galibiyetle dönüyor

20.03.2021 19:01 | Son Güncelleme: 20.03.2021 19:07
Karabük Yenişehir GSK, Mersin'den galibiyetle dönüyor

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Erkekler 1. Lig'de yer alan Karabük Yenişehir GSK, Mersin İdmanyurdu Hentbol SK'yı deplasmanda 39-32 mağlup etti.

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Erkekler 1. Lig'de yer alan Karabük Yenişehir GSK, Mersin İdmanyurdu Hentbol SK'yı deplasmanda 39-32 mağlup etti.

THF Erkekler 1.Lig'in 22. hafta müsabakasında deplasmanda Mersin Yenişehir Spor Salonu'nda saat 14.00'te Mersin İdmanyurdu Hentbol SK ile karşı karşıya gelen Karabük Yenişehir GSK ilk yarısını 15-13 önde kapattığı mücadeleyi 39-32'lik skorla kazandı. - KARABÜK

Karabük Yenişehir GSK, Mersin'den galibiyetle dönüyor
Karabük Yenişehir GSK, Mersin'den galibiyetle dönüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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