Karabük Yenişehir GSK: 26 Bahçelievler Belediye SK: 32 - Haberler Spor
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Karabük Yenişehir GSK: 26 Bahçelievler Belediye SK: 32

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Karabük Yenişehir GSK: 26 Bahçelievler Belediye SK: 32

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Erkekler 1. Ligi'nde yer alan Karabük Yenişehir GSK, rakibi Bahçelievler Belediye SK'ya 32-26 kaybetti.

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Erkekler 1. Ligi'nde yer alan Karabük Yenişehir GSK, rakibi Bahçelievler Belediye SK'ya 32-26 kaybetti.

THF Erkekler 1. Ligi 6.hafta mücadelesinde Karabük Yeni Mahalle Spor Bahçelievler Belediye SK ile karşı karşıya gelen Karabük Yenişehir GSK, ilk yarısını 15-14 önde kapattığı mücadeleden 26-32 mağlubiyetle ayrıldı.

Karşılaşmayı Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Gençlik ve Spor Müdür İl Müdürü Coşkun Güven, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş Karabük Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı İhsan Çevik, Karabük Yenişehir GSK Başkanı Erol Sütçü ve taraftarlar takip etti. - KARABÜK

Karabük Yenişehir GSK: 26 Bahçelievler Belediye SK: 32

Karabük Yenişehir GSK: 26 Bahçelievler Belediye SK: 32

Karabük Yenişehir GSK: 26 Bahçelievler Belediye SK: 32

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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