Karabük Yenişehir GSK 25 Seyhan Belediyesi Spor Kulübü 22
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Karabük Yenişehir GSK 25 Seyhan Belediyesi Spor Kulübü 22

23.12.2020 17:15 | Son Güncelleme: 23.12.2020 17:19
Karabük Yenişehir GSK 25 Seyhan Belediyesi Spor Kulübü 22

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Erkekler 1.Lig'de yer alan Karabük Yenişehir GSK, Seyhan Belediyesi Spor Kulübü'nü 25-22 mağlup etti.

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Erkekler 1.Lig'de yer alan Karabük Yenişehir GSK, Seyhan Belediyesi Spor Kulübü'nü 25-22 mağlup etti.

THF Erkekler 1.Lig'inin 8.haftanın erteleme maçında Yeni Mahalle 2500 Kişilik Spor Salonu'nda saat 13.00'de Seyhan Belediyesi Spor Kulübü ile karşı karşıya gelen Karabük Yenişehir GSK ilk yarısını 12-10 önde kapattığı mücadeleyi 25-22'lik skorla kazandı.

Karabük Yenişehir GSK'nın ligde çıktığı 8 maçta 5 galibiyet ve 3 mağlubiyeti bulunuyor. - KARABÜK

Karabük Yenişehir GSK 25 Seyhan Belediyesi Spor Kulübü 22

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Donald Trump Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin İrem Derici Hülya Avşar Demet Akalın İbrahim Büyükak
Spor Can Bartu Ersun Yanal Samet Aybaba Rıza Çalımbay Abdullah Avcı
Tüm Haberler Göztepe İngiltere Galatasaray Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karabük Yenişehir GSK 25 Seyhan Belediyesi Spor Kulübü 22 | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 17:23:57. #1.14#
title