Karabük Yenişehir GSK 25 Seyhan Belediyesi Spor Kulübü 22
23.12.2020 17:15 | Son Güncelleme: 23.12.2020 17:19
Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Erkekler 1.Lig'de yer alan Karabük Yenişehir GSK, Seyhan Belediyesi Spor Kulübü'nü 25-22 mağlup etti.
Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Erkekler 1.Lig'de yer alan Karabük Yenişehir GSK, Seyhan Belediyesi Spor Kulübü'nü 25-22 mağlup etti.
THF Erkekler 1.Lig'inin 8.haftanın erteleme maçında Yeni Mahalle 2500 Kişilik Spor Salonu'nda saat 13.00'de Seyhan Belediyesi Spor Kulübü ile karşı karşıya gelen Karabük Yenişehir GSK ilk yarısını 12-10 önde kapattığı mücadeleyi 25-22'lik skorla kazandı.
Karabük Yenişehir GSK'nın ligde çıktığı 8 maçta 5 galibiyet ve 3 mağlubiyeti bulunuyor. - KARABÜK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı