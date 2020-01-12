Karabük-Yenice yoluna kaya parçaları düştü
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Karabük-Yenice yoluna kaya parçaları düştü

Karabük-Yenice karayolu kopan kaya parçalarının yola düşmesi nedeniyle ulaşıma kapandı.

12.01.2020 00:27 | Son Güncelleme: 12.01.2020 00:32
Karabük-Yenice yoluna kaya parçaları düştü

Karabük-Yenice karayolu kopan kaya parçalarının yola düşmesi nedeniyle ulaşıma kapandı.


Olay, Karabük-Yenice karayolu Bolkuş Tüneli'nin girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dağdan kapan kaya parçaları yola düştü. Yolun kapanması dolayısıyla ulaşım çift yönlü durdu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Jandarma olay yerinde güvenlik önlemi alırken, Karayolları ekipleri kaya parçalarını temizlemek için çalışma başlattı.


Hastalar başka ambulansla sevk edildi


Yenice ilçesinden Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine hasta götüren ambulans kaya parçalarından dolayı yoluna devam edemezken, Karabük'ten çağırılan ambulansla hastaneye sevki sağlandı. - KARABÜK

Kaynak: İHA
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