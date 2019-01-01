Karabük Yarım Saatte İkinci Defa Alkollü Yakalandı 'affetmek Yok mu' Diye Sordu

Karabük'te, polisin alkolden işlem yaptığı sürücünün otomobili arkadaşına teslim edildi. Yarım saat sonra direksiyon başına geçen alkollü sürücü polise yakalanınca, Affetmek yok mu diye sordu.

Karabük Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni yılın ilk saatlerinde alkol denetimi yaptı. Atatürk Bulvarı'nda 2 noktada yapılan denetimde alkolden işlem yapılan Kadir S.'nin ehliyetine el konulurken, alkollü araç kullanmaktan ceza kesildi. Otomobili ise arkadaşına teslim edildi. Polis otosuyla götürüldüğü karakola ifade veren Kadir S., otomobilinin direksiyonuna geçti. Kadir S., bu defa da 2.noktada denetim yapan polis ekiplerine yakalandı. Alkolmetreyi üfleyen Kadir S., 1.20 promil alkollü çıktı. Kadir S., yarım saat önce alkolden ceza yediğini tekrar yazılacak bir cezayı ödeyemeyeceğini, asgari ücretle çalıştığını söyleyerek polis ekiplerini ikna etmeye çalıştı. Kadir S. ve arkadaşı uzun süre polisi ikna etmeye çalıştı. Kadir S., Elinizi önce vicdanınıza koyun. Affetmek yok mu Allah affediyor. dedi. Kadir S.'ye ehliyetsiz ve ikinci defa alkollü araç kullanmaktan toplam 6 bin 560 TL ceza kesilirken, ehliyetine el konulma süresi 30 aya çıkartıldı. Otomobil ise trafikten men edilerek çekiciyle otoparka götürüldü.

Kaynak: DHA