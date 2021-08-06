Karabük yangın! Karabük'te yangın mı çıktı? 6 Ağustos Karabük'te yangın mı var?
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Karabük yangın! Karabük'te yangın mı çıktı? 6 Ağustos Karabük'te yangın mı var?

Karabük yangın! Karabük'te yangın mı çıktı? 6 Ağustos Karabük'te yangın mı var?
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Son dakika gelen habere göre Karabük'te aynı alanda 2 orman yangını çıktı Ekipler yangına müdahale ediyor Karabük'te önceki gün çıkan ormanlık alanda yeniden ikinci yangın çıktı. Ülkemiz günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yangınlar nedeniyle yüzlerce yerleşim yeri kullanılamaz hale geldi, pek çok vatandaşımız evlerinden oldu. Karabük'te yangın mı var? Karabük'te yangın mı çıktı? 6 Ağustos Karabük'te yangın mı var?

Merkeze bağlı Ödemiş köyündeki ormanlık alanda ikinci kez yeniden orman yangını çıktı. Rüzgarında etkisiyle ilerleyen yangına 6 Arazoz, 3 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı,1 dozer ve 43 personel ile müdahale ediliyor. Askeri personelinde yönlendirildiği alanda yangını kontrol altına almak için ekipler yoğun bir mücadele veriyor. Peki, Karabük yangın! Karabük'te yangın mı çıktı? 6 Ağustos Karabük'te yangın mı var?

6 AĞUSTOS CUMA KARABÜK'TE YANGIN MI ÇIKTI?

Karabük'te aynı alanda 2 orman yangını çıktı Ekipler yangına müdahale ediyor Karabük'te önceki gün çıkan ormanlık alanda yeniden ikinci yangın çıktı.

Karabük'te aynı alanda 2 orman yangını çıktı. Ekipler yangına müdahale ediyor.

Merkeze bağlı Ödemiş köyündeki ormanlık alanda ikinci kez yeniden orman yangını çıktı. Rüzgarında etkisiyle ilerleyen yangına 6 Arazoz, 3 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı,1 dozer ve 43 personel ile müdahale ediliyor. Askeri personelinde yönlendirildiği alanda yangını kontrol altına almak için ekipler yoğun bir mücadele veriyor.

Öte yandan önceki gün aynı bölgede çıkan yangında ise 10 dönümlük alan zarar görmüştü.

Karabük yangın! Karabük'te yangın mı çıktı? 6 Ağustos Karabük'te yangın mı var?
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