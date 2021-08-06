Karabük yangın! Karabük'te yangın mı çıktı? 6 Ağustos Karabük'te yangın mı var?

Son dakika gelen habere göre Karabük'te aynı alanda 2 orman yangını çıktı Ekipler yangına müdahale ediyor Karabük'te önceki gün çıkan ormanlık alanda yeniden ikinci yangın çıktı. Ülkemiz günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yangınlar nedeniyle yüzlerce yerleşim yeri kullanılamaz hale geldi, pek çok vatandaşımız evlerinden oldu. Karabük'te yangın mı var? Karabük'te yangın mı çıktı? 6 Ağustos Karabük'te yangın mı var?