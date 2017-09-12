Karabük Veteranlarda Yeni Sezon Hazırlıkları Başladı

Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Federasyonu (TMVFL) Batı Karadeniz Ligi'nde mücadele eden Karabük Yaşa ve Yaşat Veteranlar Kulübü, 2017-2018 sezonu hazırlıklarına başladı.



Beşbinevler Futbol Sahası'nda Teknik Direktör Hasan Eroğlu yönetiminde yapılan idman, ısınma koşusuyla başladı. Kondisyon çalışmasının yapıldığı idman, yarım sahada çift kale maçla son buldu.



Kulüp Başkanı Abdullah Küçüktepe, gazetecilere yaptığı açıklamada, futbola gönül veren eski dostların bir araya gelerek kenti temsil ettiklerini söyledi.



Geçen sezon bölge ikincisi olduklarını ve Antalya'da grup müsabakalarına katıldıklarını belirten Küçüktepe, bu sezonda Karabük'ü en iyi şekilde temsil edeceklerini, sezonu daha iyi yerde tamamlayacaklarını ifade etti.