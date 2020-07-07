Karabük ve Zonguldak'ta Kovid-19 tedbirleri Karabük ve Zonguldak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Karabük ve Zonguldak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Karabük Valisi Fuat Gürel, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, Kemal Güneş Caddesi, Gazi Paşa Caddesi, Menderes Caddesi ve Taşkent Caddesi'ni gezerek maske takmayan, sosyal mesafe kuralını ihlal eden vatandaşları uyardı.

Cadde üzerinde karşılaştığı vatandaşlara ve esnafa alınan önlemlere ve hijyen kurallarına uymalarının salgının yayılmasının önlenmesinde hayati önem taşıdığını ve salgınla mücadelede topyekun mücadelenin gerekli olduğunu ifade eden Vali Gürel, maskesi olmayan vatandaşlara maske dağıttı.

Vali Gürel'e İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Ali Sefa Yılmaz, İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, Özel Kalem Müdürü Mustafa Cücü ve İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Bilal Yatmaz da eşlik etti.

Zonguldak

Zonguldak Belediyesince, tedbirler kapsamında başlatılan çalışmalar sürüyor.

Temizlik ekipleri, çöp konteynerlerinin yanı sıra atık maske ve eldiven kutularını düzenli olarak dezenfekte ediyor. Ortak kullanım alanları ile çocuk parklarında da dezenfekte yapılıyor.

Kaynak: AA