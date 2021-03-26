Beyaza bürünen Çam Dağı drone ile görüntülendi
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Beyaza bürünen Çam Dağı drone ile görüntülendi

Anadolu Ajansı / Davut Genç - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında yer alan 900 rakımlı Çam Dağı'nda, kar yağışının ardından güzel görüntüler oluştu.

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Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında yer alan 900 rakımlı Çam Dağı'nda, kar yağışının ardından güzel görüntüler oluştu.

Kentin en yüksek noktaları arasında bulunan Çam Dağı'nda kestane, çam ve gürgen ağaçları beyaza büründü.

Zengin bitki çeşitliliğiyle "Doğa ve Kültür Yolu"nu da bünyesinde barındıran Çam Dağı drone ile görüntülendi.

Beyaza bürünen Çam Dağı drone ile görüntülendi
Beyaza bürünen Çam Dağı drone ile görüntülendi
Beyaza bürünen Çam Dağı drone ile görüntülendi
Beyaza bürünen Çam Dağı drone ile görüntülendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davut Genç

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