Karabük ve Zonguldak sağlık çalışanlarına alkışlarla sahip çıktı
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fahrettin koca, Zonguldak, Karabük

Karabük ve Zonguldak sağlık çalışanlarına alkışlarla sahip çıktı

Karabük ve Zonguldak sağlık çalışanlarına alkışlarla sahip çıktı Karabük ve Zonguldak'ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısını karşılıksız bırakmayan vatandaşlar koronavirüs salgını nedeniyle gece gündüz özveriyle görev yapan sağlık personeline desteklerini alkışlarla gösterdi.

22.03.2020 01:17 | Son Güncelleme: 22.03.2020 01:18
Karabük ve Zonguldak sağlık çalışanlarına alkışlarla sahip çıktı

Karabük ve Zonguldak sağlık çalışanlarına alkışlarla sahip çıktı

KARABÜK - Karabük ve Zonguldak'ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısını karşılıksız bırakmayan vatandaşlar koronavirüs salgını nedeniyle gece gündüz özveriyle görev yapan sağlık personeline desteklerini alkışlarla gösterdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın TBMM'deki konuşmasında Kovid-19'a karşı gece gündüz mesai gözetmeksizin özveriyle çalışan sağlıkçılara destek amacıyla istediği alkış çağrısını vatandaşlar karşılıksız bırakmadı. Karabük'te birçok apartmanda ışıklar yanıp sönerken vatandaşlar ıslık ve alkışlarla her zaman sağlık çalışanlarının yanında olduklarını gösterdi.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde itfaiye ekipleri koronavirüs tehdidine karşı 24 saat mücadele eden sağlık çalışanlarına destek vermek için yere alevlerle 112 yazarak alkış tuttu. Ayrıca ekipler, sağlık çalışanlarının yanında olduklarını belirterek, "Bizler sizler için buradayız. Sizlerde bizim için evde kalın" sloganıyla vatandaşları evden çıkmamaları konusunda uyardı.

Karabük ve Zonguldak sağlık çalışanlarına alkışlarla sahip çıktı

Kaynak: İHA

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Karabük ve Zonguldak sağlık çalışanlarına alkışlarla sahip çıktı

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