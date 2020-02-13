Karabük ve Safranbolu'da eğitime kar engeli

13.02.2020 08:40 | Son Güncelleme: 13.02.2020 08:40

Karabük ve Safranbolu ilçesinde etkisini arttıran kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.



Karabük Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimizde başlayan ve etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle oluşabilecek don ve buzlanma tehlikesine karşı herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek amacıyla Karabük Merkez ve Safranbolu ilçemizdeki ilk ve orta dereceli okullarda Perşembe günü eğitim ve öğretime ara verilmiştir" denildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA