Keltepe Kayak Merkezi'nde kar etkili oluyor

İSTANBUL (AA) - Kar yağışının 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi'nde etkili olması KARABÜK - Karabük ve Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar etkisini sürdürüyor.

Kar yağışı, Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolu, 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi ve ilçelerin yüksek kesimlerinde etkili oluyor.

İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Keltepe Kayak Merkezi'nde, kar kalınlığı 70 santimetre ölçüldü.

Kocaeli'de de Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi manzarasıyla konuklarına eşsiz güzellikler sunan Kartepe'nin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.

Samanlı Dağları'nın zirvesinde, İstanbul'a yaklaşık 1,5 saat mesafede olan Kartepe'deki kayak merkezinde kar kalınlığı 201 santimetre ölçüldü.

Ulaşımda aksama yaşanmaması için bölgede önlem alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri de kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için belirli noktalara mama bıraktı.