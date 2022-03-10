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Kar etkili oluyor

AA - Orhan Kuzu - Güncel
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Kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

KOCAELİ (AA) - Kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Karabük'te kar yağışı, kent merkezi, 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi, Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolu ve ilçelerin yüksek kesimlerinde etkili oluyor.

Kent merkezinde aniden başlayan kar, yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşları şaşırttı.

Karayolları ekipleri, güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Kar etkili oluyor

Kar etkili oluyor

Kar etkili oluyor

AA / Orhan Kuzu - Güncel

Kayak Merkezi, Kocaeli, Karabük, kar, Güncel, Haberler

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