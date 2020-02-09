Karabük ve ilçelerinde okullar tatil edildi
Haberler » Güncel » Karabük ve ilçelerinde okullar tatil edildi - Haber

Karabük ve ilçelerinde okullar tatil edildi

Karabük ve ilçelerinde, 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle gece yaşanacak don olayı sonrası yarın okullarda eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildi.

09.02.2020 14:10 | Son Güncelleme: 09.02.2020 14:10
Karabük ve ilçelerinde okullar tatil edildi

ve ilçelerinde, 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle gece yaşanacak don olayı sonrası yarın okullarda eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildi.


Karabük Valisi Fuat Gürel, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları ve yaşanacak don olayı nedeniyle merkez ve ilçelerdeki tüm okullarda eğitim ve öğretime yarın (10 Şubat Pazartesi) bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Açıklamada, "Kamuda görev yapmakta olan hamile ve engelli çalışanlar da idari izinli sayılacaklardır" denildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler