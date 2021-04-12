Karabük ve Düzce'de 62 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
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Karabük ve Düzce'de 62 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel
Karabük ve Düzce'de 62 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

Karabük ve Düzce'de yoğun kar nedeniyle 62 köy yolu ulaşıma kapandı.

Karabük ve Düzce'de yoğun kar nedeniyle 62 köy yolu ulaşıma kapandı.

Karabük İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamada, yoğun kar dolayısıylan merkezde 4, Eflani'de 12, Eskipazar'da 15 ve Ovacık'ta 7 olmak üzere toplam 38 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.

Ekiplerin, ulaşıma kapalı yolları açma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Düzce'de de Merkez ilçede 3, Yığılca'da 8 ve Kaynaşlı'da 13 olmak üzere toplamda 24 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışma yürütülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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