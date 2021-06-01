Karabük ve Bolu'da sağanak aralıklarla etkili oluyor

Karabük ve Bolu'da sağanak aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Karabük ve Bolu'da sağanak aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Hava sıcaklığının düştüğü kentte, öğle saatlerinde sağanak etkili oldu.

Yağış nedeniyle ulaşım trafik yoğunluğunun da yaşandığı kentte, yağmurdan korunmaya çalışan vatandaşlar otobüs duraklarına ve tentelerin altına sığındı.

Bazı yerlerde şiddetini artıran yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Karabük Valiliği, devam edecek sağanak ve fırtına nedeni ile vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Bolu

Bolu kent merkezinde de sağanak 3 gündür aralıklarla etkili oluyor.

Sağanak kentte günlük yaşamı ve ulaşımı zaman zaman olumsuz etkiliyor. Kuvvetli yağış nedeniyle bazı bölgelerde su birikintileri oluştu.

Bolu Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, sağanağın hafta sonuna kadar etkisini aralıklarla sürdürmesi bekleniyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler