Karabük ve Bartın'da polis ekipleri sokak hayvanlarını besledi - Haberler
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Karabük ve Bartın'da polis ekipleri sokak hayvanlarını besledi

Karabük ve Bartın'da polis ekipleri sokak hayvanlarını besledi
AA / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Karabük ve Bartın'da emniyet personeli, soğuk kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını besledi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Karabük ve Bartın'da emniyet personeli, soğuk kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını besledi.

Eflani İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek sıkıntısı çeken sokak hayvanlarını unutmadı.

Kırsal alanları ve ilçe merkezini dolaşan polisler, hayvanlara mama vererek onları sevdi.

Eflani Kaymakamı Ahmet Tan, yaptığı açıklamada, soğuk kış günlerinde dışarıda yaşayan sokak hayvanlarına sahip çıktıklarını belirterek, "Can dostlarımızın bize en ihtiyaç duydukları bu dönemde sevgi ve şefkatimizi eksik etmeden bakımlarını ve beslenmelerini ihmal etmeyelim." dedi.

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de sokak hayvanlarını yiyecekle besledi.

Karabük ve Bartın'da polis ekipleri sokak hayvanlarını besledi

Karabük ve Bartın'da polis ekipleri sokak hayvanlarını besledi

Karabük ve Bartın'da polis ekipleri sokak hayvanlarını besledi

Karabük ve Bartın'da polis ekipleri sokak hayvanlarını besledi

AA / Orhan Kuzu - Son Dakika Haberleri

Hisarcık, Karabük, Eflani, Bartın, Güncel, Haber

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