Karabük ve Bartın'da kar nedeniyle 148 köy yolu ulaşıma kapandı

Karabük ve Bartın'da kar yağışı nedeniyle 148 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

KARABÜK (AA) - Karabük ve Bartın'da kar yağışı nedeniyle 148 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı nedeniyle Karabük genelinde bazı köy yolları ulaşıma kapandı.

Çalışmalar sonucu 22 köy yolunun ulaşıma açıldığı aktarılan açıklamada, ekiplerin 7 köy yolunun açılması için çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Bartın'da da İl Özel İdaresi ekipleri, yolu kardan kapanan 141 köy yolunda yeniden ulaşım sağlanması için yoğun çalışma yürütüyor.