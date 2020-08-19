Karabük Valisi Gürel: Yaşlılar ve kronik hastalarla ilgili kısıtlamaları planlayacağız KARABÜK Valisi Fuat Gürel, koronavirüs önlemleri kapsamında iş yerlerini denetleyerek, "Yaşlılar ve kronik hastaların belli alanlara girmesiyle alakalı kısıtlamaları önümüzdeki günlerde planlayacağız" dedi.

KARABÜK Valisi Fuat Gürel, koronavirüs önlemleri kapsamında iş yerlerini denetleyerek, "Yaşlılar ve kronik hastaların belli alanlara girmesiyle alakalı kısıtlamaları önümüzdeki günlerde planlayacağız" dedi.

Karabük Valisi Fuat Gürel, beraberindekiler ile birlikte Esentepe Taşken Caddesi'ndeki market, lokanta, kafeterya ve taksi duraklarında denetim yaptı. Bugüne kadar 25 binin üzerinde denetim yaptıklarını ifade eden Vali Gürel, "Önümüzdeki süreç içerisinde de denetimlerimiz devam edecek ve kısa süre içerisinde virüsten de bir şekilde kurtulmuş olacağız. Şu ana kadar 25 binin üzerinde denetim yaptık ve bundan sonra da devam edeceğiz. Kontrollü sosyal hayatın asıl önemi Sağlık Bakanlığı'mızın belirlediği kurallara vatandaşlarımızın da uyması. Kurallara uyduğumuz müddetçe bu mücadelede başarılı olacağız. İlimizde de çok iyi bir denetim mekanizmamız var. Hastanede tedavi olan hastalarımızla sağlık personelimiz ilgilenmekte ama durumu iyi olan veya temasta olan hastalarımızı da evlerinde takip ediyoruz. Bazı vatandaşlarımız ev karantinasında olması gerekirken dışarı çıkıyorlar. Onun önüne geçmek için ekiplerimiz sürekli kontrol halinde. İnşallah kısa sürede bu virüsten kurtulmuş olacağız" dedi.

'HERKESİN DİKKATLİ OLMASI GEREKİYOR'?65 yaş ve üstü ile kronik hastaların belli alanlara girmesiyle ilgili kısıtlamaları planlayacaklarını belirten Vali Gürel, "Bizim ilimizdeki özellikle 65 yaş üstü hastalarımızın sayısını kontrol ediyoruz. Onu dışında kronik hastalarımız var. Muhtemelen bu hafta içerisinde biz onunla ilgili bir kısım tedbirler planlayacağız. Tabii sadece belli bir yaşın üzerindeki insanlardan kaynaklı bir durum değil ama onların özellikle korunması gerekiyor. Ama onların sadece evde oturması sorunları çözmüyor. Onlara hastalık götüren başka insanlar var. Onlarla da ilgili bazı tedbirler planlanabilir mi ona bakacağız. Onun ötesinde herkesin dikkatli olması gerekiyor. Yaşlılar ve kronik hastaların belli alanlara girmesiyle alakalı kısıtlamaları önümüzdeki günlerde planlayacağız. Çok kolay bulaşabilen bir virüs bu. Mücadelenin elbirliği ile yapılması gerekiyor. Hemşerilerimizden ricamız gittikleri ortamlarda kalabalık mekanlardan uzak dursunlar. Gitmeleri gerekiyorsa da maske, hijyen ve sosyal mesafeye dikkat edilirse başarılı olacağız" diye konuştu. 'ASIL ZORLUK ŞEHİR MERKEZLERİNDE'Virüsle mücadelede asıl sorunun mahallelerde, şehir merkezlerinde ve insanların yoğun yaşadığı yerlerde olduğunu belirten Vali Gürel; "Bayramdan sonra vaka sayılarımızda bir artış oldu. Özellikle birkaç köyümüzde artışlar meydana geldi. Köylerdeki mücadele daha kolay. Köyleri karantinaya aldığınızda orada yaşayan insan sayısı çok fazla değil. 15-20 kişilik bir köyü karantinaya aldığınızda hastalığı kurutabiliyorsunuz. Asıl sorun mahallelerde, şehir merkezlerinde ve insanların yoğun yaşadığı yerlerde. Nerede vaka görülürse orada karantina uygulamasına devam edeceğiz. Düğün ortamlarından kaynaklı, akşam oturmaları, sabah oturmaları ile vatandaşların aile ortamında bir araya geldikleri, eş, dost, akraba, dışardan gelen vatandaşlarımızla olan sohbetlerinden kaynaklı bulaşmalar çok daha fazla. Vatandaşlarımızın bunlara daha da dikkat etmesi gerekiyor" dedi.

Kaynak: DHA