Karabük Valisi Gürel: Toplu olarak yapılacak olan etkinlikleri yasaklayacağız
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Karabük Valisi Gürel: Toplu olarak yapılacak olan etkinlikleri yasaklayacağız

Karabük Valisi Gürel: Toplu olarak yapılacak olan etkinlikleri yasaklayacağızKARABÜK Valisi Fuat Gürel, koronavirüs nedeniyle Kurban Bayramında bir araya gelmenin önüne geçmekte fayda olduğunu belirterek, "Toplu olarak yapılacak olan etkinlikleri yasaklayacağız.

21.07.2020 19:11 | Son Güncelleme: 21.07.2020 19:39

Karabük Valisi Gürel: Toplu olarak yapılacak olan etkinlikleri yasaklayacağız

KARABÜK Valisi Fuat Gürel, koronavirüs nedeniyle Kurban Bayramında bir araya gelmenin önüne geçmekte fayda olduğunu belirterek, "Toplu olarak yapılacak olan etkinlikleri yasaklayacağız. Bayramlaşma temas olmadan bu sağlanırsa sıkıntısız geçirebiliriz. Çünkü kimden hastalık geldiğini ve kimin virüs taşıdığını bilmiyoruz" dedi.

Karabük Valisi Fuat Gürel, 1 Haziran'dan itibaren vaka sayılarında artış olduğunu belirterek, "1 Haziran itibariyle sınırların açılması, gidiş gelişlerin olması, 65 yaş üstü vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasağının kaldırılması, 20 yaş altındaki gençlerimiz çocuklarımızın sokağa çıkması ve kontrollü sosyal hayat düzeni ile beraber ilimizde bir kısım vakalar tekrar görülmeye başlandı. İlimizde Mayıs ayı içerisinde çok fazla vakaya rastlamamıştık. Daha sonraki süreçte ilimizde çok hızlı bir şekilde vakalar arttı ve bunlarım tamamının dış kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz. Geldiğimiz nokta itibariyle 2,5 aylık sürecin ötesine geçerek vaka sayımız nerdeyse 2,5 kat yükselmiş oldu. Tabi bunlar biz üzüyor ama diğer taraftan da tedbirlerimizi almak ve vatandaşlarımızın duyarlılığını arttırmak adına sürekli bir gayret içerisindeyiz." diye konuştu.

'TOPLU OLARAK YAPILACAK OLAN ETKİNLİKLERİ YASAKLAYACAĞIZ'

Şu anda vaka sayısına göre ölüm oranının Türkiye ortalamasına eş değer olduğunu ifade eden Vali Gürel, "1 Hafta sonra Kurban Bayramı var. Kurban Bayramının olduğu bir süreçte insanlar birbirlerine temas edebilir mi? Maalesef edebilir böyle bir sıkıntı var. Onun için bir kısım kurallar getirmeyi düşünüyoruz. Kurban kesimleri esnasında belli kurallar getirirsek bu virüsle mücadele edebiliriz." diye konuştu.

Vali Gürel, Karabük'e özgü geleneklerin olduğunu söyleyerek, şu açıklamada bulundu:

"Karabük'e özgü geleneklerimiz var. Her Kurban Bayramında insanlar bir araya toplanarak bayramlaşma yaparlar, bir kısım yeme içme muhabbetleri olur bunu biliyoruz, bunların da yasaklanması gerektiğini düşünüyorum. Bu Kurban Bayramında bir araya gelmenin önüne geçmekte fayda var. Vatandaşlar mecbur kalmadıkça bayramlaşmaya gitmesinler. Telefonla bayramlaşmayı yapsınlar ki önümüzdeki süreci görelim. Henüz giriş çıkış kısıtlaması ile ilgili resmi bir yazı gelmedi. Ancak toplu olarak yapılacak olan etkinlikleri yasaklayacağız. Vatandaşlarımızdan hassasiyet bekliyoruz. Başka bir yöntemle bayramlaşma sağlanabilirse temas olmadan bu sağlanırsa sıkıntısız geçirebiliriz. Çünkü kimden hastalık geldiğini ve kimin virüs taşıdığını bilmiyoruz."

Karabük Valisi Gürel: Toplu olarak yapılacak olan etkinlikleri yasaklayacağız

Kaynak: DHA

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