Karabük Valisi Gürel: "Tedbirlerde rahatlama olmasını istemiyoruz"
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Karabük Valisi Gürel: "Tedbirlerde rahatlama olmasını istemiyoruz"

16.02.2021 15:31 | Son Güncelleme: 16.02.2021 15:31
Karabük Valisi Gürel:

Karabük Valisi Fuat Gürel, il genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarında azalma olduğunu belirterek, "Tedbirlerde rahatlama olmasını istemiyoruz.

Karabük Valisi Fuat Gürel, il genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarında azalma olduğunu belirterek, "Tedbirlerde rahatlama olmasını istemiyoruz." dedi.

"Karabük'ün Kanında Hayat Var" kan bağışı kampanyası, Karabük Valiliği Fuaye Alanı'nda başladı.

Vali Gürel, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Kızılayın, vatandaşların hayırseverlik duygularının birleştiği bir kurum olduğunu söyledi.

Türkiye'de yaşanan her türlü afetlerde Kızılayın vatandaşın yanında yer aldığını belirten Gürel, bu kurumun sivil toplum örgütü olmasına rağmen bir kamu kuruluşundan farksız görüldüğünü anlattı.

Gürel, Kızılayın tüm afetlerde Türkiye'nin her yerine hizmet götürdüğünü aktararak, "Kızılay, ülkemiz adına dünyanın herhangi bir yerinde yaşanan bir afete koşarak orada hizmet eden bir kuruluşumuz. Ülkemizin yüz akı olan bir kuruluşumuz. Kızılay, vatandaşlarımızın hayırseverlik duygusu içerisinde bağışçılarımızın bağışladığı kanlarla bir sistem kurdu ve bu iyi bir şekilde yürümekte. Ancak pandemi nedeniyle birçok vatandaşımızın hastaneye gitmekten çekindiği bir süreçte kan stoklarında azalmalar olduğunu duyuyoruz. Özellikle bu kampanyalarla bunun önüne geçmeye çalışacağız." diye konuştu.

"Kurallara uyalım"

Kan bağışına her zaman ihtiyaç duyulduğuna işaret eden Gürel, "Kan bağışı yapmaktan çekinmeyelim. Zaten 3 ayda bir kan bağışı yapılmalı. Şükürler olsun ülkemiz genelinde pandemiyle ilgili bir rahatlama var. Vaka sayılarında rahatlama var ama tedbirlerde rahatlama olmasını istemiyoruz çünkü her an tekrar yükselişe geçebilir. Uyulması gereken kurallar neyse onlara uyarak özellikle aşı sürecini tamamlamamız, kendimizi yaza doğru atmamızla birlikte biraz daha rahatlayacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, kurum müdürleri, valilik çalışanları, kamu personeli ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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