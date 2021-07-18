Karabük Valisi Gürel, sürücülerin bayramını kutladı

Karabük Valisi Fuat Gürel, Kurban Bayramı dolayısıyla uygulama ve yol kontrol noktalarını ziyaret ederek sürücülerin bayramını kutladı.

Karabük Valisi Fuat Gürel, Kurban Bayramı dolayısıyla uygulama ve yol kontrol noktalarını ziyaret ederek sürücülerin bayramını kutladı.

İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ile kentin çeşitli bölgelerinde bulunan uygulama ve yol kontrol noktalarına giden Gürel, sürücülere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve trafik kuralları konusunda uyarılarda bulundu.

Gürel, İçişleri Bakanlığınca ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının sayısını azaltmak ve kazaları önlemek amacıyla hayata geçirilen "Kırmızı Düdük" projesi kapsamında araçlardaki çocuklara düdük de dağıtarak, anne ve babalarını kural ihlali yapmaları durumunda uyarmalarını istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler