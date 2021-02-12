Karabük Valisi Gürel, Kastamonu'daki deprem nedeniyle illerinde hasar bilgisi bulunmadığını bildirdi
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Karabük Valisi Gürel, Kastamonu'daki deprem nedeniyle illerinde hasar bilgisi bulunmadığını bildirdi

12.02.2021 09:53 | Son Güncelleme: 12.02.2021 09:56
Karabük Valisi Gürel, Kastamonu'daki deprem nedeniyle illerinde hasar bilgisi bulunmadığını bildirdi

Karabük Valisi Fuat Gürel, Kastamonu'da meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle şu ana kadar kurumlarına ulaşan bir hasar bilgisinin bulunmadığını bildirdi.

Karabük Valisi Fuat Gürel, Kastamonu'da meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle şu ana kadar kurumlarına ulaşan bir hasar bilgisinin bulunmadığını bildirdi.

Vali Fuat Gürel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kastamonu merkezli depremin Karabük ve ilçelerinde de hissedildiğini belirtti.

Şu ana kadar valilik ve kurumlara ulaşan hasar bilgisinin olmadığını, araştırmaların sürdüğünü kaydeden Gürel, "Karabük, Kastamonu ve depremi hisseden bölge halkımıza çok geçmiş olsun. Allah beterinden korusun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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