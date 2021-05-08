Karabük Valisi Gürel, jandarma personeliyle iftar yaptı
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Karabük Valisi Gürel, jandarma personeliyle iftar yaptı

Karabük Valisi Gürel, jandarma personeliyle iftar yaptı
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük-Kastamonu kara yolu Navsaklar köyünde bulunan jandarma noktasını ziyaret ederek görevli personelle iftar yaptı.

Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük-Kastamonu kara yolu Navsaklar köyünde bulunan jandarma noktasını ziyaret ederek görevli personelle iftar yaptı.

Jandarma ekipleriyle durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuların izin belgelerini kontrol eden Vali Gürel, iftar vaktinde jandarma personeliyle orucunu açtı.

Mehmetçikle aynı sofrayı paylaşmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Gürel, "Bizlerin huzuru ve güvenliği, vatanımızın bölünmez bütünlüğü için gece gündüz demeden her türlü şartlarda görevlerini yerine getiren güvenlik güçlerimize Rabbim güç ve kuvvet versin." ifadesini kullandı.

Vali Gürel'e, AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, İl Jandarma Komutanı Bahtiyar Yılmaz ve İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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