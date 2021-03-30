Karabük Valisi Gürel'den kentte İngiltere kaynaklı mutasyonlu Kovid-19 uyarısı Açıklaması
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Karabük Valisi Gürel'den kentte İngiltere kaynaklı mutasyonlu Kovid-19 uyarısı Açıklaması

Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Güncel
Karabük Valisi Gürel'den kentte İngiltere kaynaklı mutasyonlu Kovid-19 uyarısı Açıklaması

Karabük Valisi Fuat Gürel, kentte İngiltere kaynaklı mutasyonlu yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmaya başladığını belirterek, kurallara uyulması çağrısında bulundu.

Karabük Valisi Fuat Gürel, kentte İngiltere kaynaklı mutasyonlu yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmaya başladığını belirterek, kurallara uyulması çağrısında bulundu.

Gürel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salgının önlenmesine yönelik yeni ilave tedbirleri Kabine Toplantısı'nın ardından paylaştığını, bazı kararların da hıfzıssıhha meclislerine bırakıldığını söylediğini anımsattı.

Karabük'ün Kovid-19 risk değerlendirme haritasında "kırmızı" kategorideki iller arasına girdiğine dikkati çeken Gürel, bütün ekiplerin sahada denetimleri sürdürdüğünü bildirdi.

Yeni kararlardan öğrencilerin etkilendiğini vurgulayan Gürel, "5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sınıflar yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçecek. Onun dışındakiler eğitime devam edecek." dedi.

Gürel, kentte hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacağını, ramazandan sonra rahatlayacaklarına inandıklarını dile getirerek, "İlimizde İngiltere kaynaklı mutasyonlu virüs yayılmaya başladı. Vakaların büyük çoğunluğu bu manada. Vatandaşlarımızın biraz daha hassas davranmasını rica ediyorum. Aşı çalışmaları hızlı devam ediyor. Dün itibarıyla 56 bin vatandaşımız birinci ve ikinci doz aşılarını yaptırdı." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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