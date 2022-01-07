Karabük Valisi Gürel'den İl Sağlık Müdürlüğüne ziyaret

Vali Fuat Gürel, İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret ederek İl Müdürü Ahmet Sarı'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Salgının başından itibaren tüm sağlık çalışanlarının olağanüstü bir gayret sergilediklerini belirten Sarı, vaka filyasyon oranının yüzde 100, ortalama filyasyon süresinin ise 4 saat olduğunu söyledi.

Vaka başına düşen temaslı sayısının 2,9 kişi olduğunu ifade eden Sarı, 34 filyasyon ekibinde 68 personelin görev yaptığını anlattı.

Sarı, filyasyon kapsamında 110 bin 487 kişinin ziyaret edildiğini vurgulayarak, operasyon merkezi tarafından cevaplanan çağrı sayısının ise 70 bin 206 olduğunu kaydetti.

Kentte 233 bin PCR testi yapıldığını dile getiren Sarı, yapılan toplam aşı sayısının ise 424 bin 730 olduğunu bildirdi.

Sağlık personelinin bu zor süreçte fedakarca görev yaptığını ve bu görevin oldukça kutsal bir görev olduğunu ifade eden Vali Gürel de "Sıkıntılı süreci kurallara hep beraber uyarak ve aşılarımızı yaparak atlatacağız. Bu süreçte hayatlarını hiçe sayarak görev yapan sağlık personelini kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi.

AA / Orhan Kuzu - Son Dakika Haberleri

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