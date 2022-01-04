Karabük Valisi Gürel'den Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ziyaret

KARABÜK (AA) - Karabük Valisi Fuat Gürel, kurum ziyaretleri kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

Gürel, İl Müdürü Coşkun Güven'den 2021 yılında yürütülen sosyal, kültürel ve sportif çalışmalar, spor hizmetleri, gençlik hizmetleri ve yurt hizmetleri ile tesisler hakkında brifing aldı.

Güven, 668 personelle hizmet verdiklerini aktararak, "Karabük Üniversitesinde 48 bin öğrencimiz bulunuyor, Merkez ilçe nüfusuna göre öğrenci sayısı oranlandığında yüzde 35 ile Türkiye'de birinci il konumundayız. İlimizde 11 binin üzerinde yabancı öğrenci eğitim görmekte ve yabancı öğrenci sayısına göre de Türkiye'de birinci il konumundayız." diye konuştu.

Yurt hizmetleri hakkında bilgi veren Güven, "İl genelinde 9 erkek ve kız resmi yurdumuz bulunuyor, 5 bin 586 erkek ve 4 bin 910 kız öğrencimiz olmak üzere toplam 10 bin 496 öğrencimizi barındıracak kapasitemiz mevcut. Bugün itibarıyla yurtlarımızda 9 bin 44 öğrencimiz barınma hizmeti alıyor ve yurtlarımızda 200 misafir öğrencimiz bulunuyor. İlimizde toplam 38 özel yurt-pansiyon bulunmaktadır bu yurtlarımızın toplam kapasitesi 8 bin 500'dür. Özel barınma hizmeti veren işletme sayısı açısından Türkiye genelinde 13'üncü il, kapasite açısından 7'nci il konumundayız." ifadelerini kullandı.

"27 Bin 73 lisanslı sporcumuz var"

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde faal 33 antrenörün görev yaptığını aktaran Güven, şunları kaydetti:

"İlimizde 91 spor kulübümüz bulunuyor, 46 spor branşında faaliyet gösteriyoruz. Ulusal liglerde 3 takımımız mücadele ediyor ve 69 milli sporcumuz var. İlimizde 17 bin 114 erkek lisanslı sporcumuz, 9 bin 959 kız lisanslı sporcumuz var, toplamda 27 bin 73 lisanslı sporcumuz bulunuyor, bunlardan 1563'ü faal olarak devam ediyor. MEB lisanslı sporcu sayımız bin 525, 'Yaşam Boyu Spor-Koşabiliyorken Koş' sporcu sayımız 540."

AA / Ahmet Özler - Son Dakika Haberleri

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