Karabük Valisi Gürel'den Ermenistan'a kınama
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Karabük Valisi Gürel'den Ermenistan'a kınama

17.10.2020 15:19 | Son Güncelleme: 17.10.2020 15:22
Karabük Valisi Gürel'den Ermenistan'a kınama

Karabük Valisi Fuat Gürel, Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivillere yönelik saldırısını kınama mesajı paylaştı.

Karabük Valisi Fuat Gürel, Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivillere yönelik saldırısını kınama mesajı paylaştı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Vali Gürel, Ermenistan'ın Gence'de savunmasız sivilleri vurduğunu belirtti.

Yaşlılar, çocuklar ve kadınların şehit olduğunu kaydeden Gürel, paylaşımında, "Terörist kalleş Ermenistan devleti, yine kendisine yakışanı yaptı. Gence'de savunmasız sivilleri vurdu. Yaşlılar, çocuklar ve kadınlar şehit oldu. Ne yaparlarsa yapsınlar artık Karabağ ve işgal altındaki diğer topraklarımızı alacağız. Ermenistan'ı lanetliyorum. Dualarımız Azerbaycanlı kardeşlerimizle." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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