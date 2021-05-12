Karabük Valisi Gürel'den "Bayram ziyaretlerini erteleyin" çağrısı Açıklaması

Karabük Valisi Fuat Gürel, Ramazan Bayramı'nda gerçekleştirilecek ziyaretleri erteleme çağrısında bulunarak hareketliliği azaltarak salgınla mücadelede başarılı olunabileceğini bildirdi.

Karabük Valisi Fuat Gürel, Ramazan Bayramı'nda gerçekleştirilecek ziyaretleri erteleme çağrısında bulunarak hareketliliği azaltarak salgınla mücadelede başarılı olunabileceğini bildirdi.

Vali Gürel, İl jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz ve İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ile il genelindeki 5 kontrol noktasını ziyaret ederek kolluk kuvvetlerinden bilgi aldı.

Bazı sürücülerin izin belgelerini de kontrol eden Gürel, maske takmayan ve araçta sigara içen sürücüleri uyardı.

Gürel, gazetecilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde uygulanan "tam kapanma" döneminde tüm Türkiye'de olduğu gibi Karabük'te de vaka sayılarında düşüş yaşandığını söyledi.

Üstün gayretle 24 saat esasına göre çalışan sağlık personeli ve kolluk kuvvetlerinin, bunu bayram süresince de devam ettireceğini belirten Gürel, aşılama çalışmalarının da başarılı bir şekilde ilerlediğini dile getirdi.

"Biraz sabırlı olmakta fayda var"

Vatandaşlardan mezarlık ve akraba ziyaretlerini bayram sonuna bırakmalarını isteyen Gürel, "Vatandaşlarımız ziyaretlerini bayram sonuna bırakırlarsa mutlu oluruz. Hareketliliği azaltabilirsek Kovid-19 ile mücadelemizde başarılı oluruz. Biraz sabırlı olmakta fayda var." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler