KARABÜK VALİSİ FUAT GÜREL'İN ACI GÜNÜ

KARABÜK (DHA) - KARABÜK Valisi Fuat Gürel'in, 81 yaşında yaşamını yitiren annesi Nergis Gürel, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle

son yolculuğuna uğurlandı.

Karabük Valisi Fuat Gürel'in annesi Nergis Gürel, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle Karabük'te bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Turgutlulu olan Nergis Gürel'in cenazesi memleketinde toprağa verilmek üzere ilçeye getirildi. Merhume Gürel için Hüseyniye Camii'nde bugün öğlen cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Karabük Valisi Fuat Gürel ve yakınlarının yanı sıra Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, Ahmetli Kaymakamı Abdullah Kurt, Karabük'te görev yapan protokol üyeleri, siyasiler, iş insanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Gürel'in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Turgutlu Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.