Karabük Valisi Fuat Gürel Yaşlılar ve kronik hastalarla ilgili kısıtlamaları planlayacağız
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Karabük Valisi Fuat Gürel Yaşlılar ve kronik hastalarla ilgili kısıtlamaları planlayacağız

Karabük Valisi Fuat Gürel Yaşlılar ve kronik hastalarla ilgili kısıtlamaları planlayacağızKARABÜK Valisi Fuat Gürel koronavirüs ile ilgili gerçekleştirdiği denetimlerde yaşlılar ve kronik hastaların belli alanlara girmesiyle alakalı kısıtlamaları önümüzdeki günlerde planlayacaklarını söyledi.

19.08.2020 17:35 | Son Güncelleme: 19.08.2020 17:41

Karabük Valisi Fuat Gürel Yaşlılar ve kronik hastalarla ilgili kısıtlamaları planlayacağız

KARABÜK Valisi Fuat Gürel koronavirüs ile ilgili gerçekleştirdiği denetimlerde yaşlılar ve kronik hastaların belli alanlara girmesiyle alakalı kısıtlamaları önümüzdeki günlerde planlayacaklarını söyledi. Karabük Valisi Fuat Gürel, beraberindekiler ile birlikte Esentepe Taşken Caddesi'ndeki iş yerleri, marketler, lokantalar, kafeteryalar ve taksi duraklarında denetim yaptı. Bugüne kadar 25 binin üzerinde denetim yaptıklarını ifade eden Vali Gürel, 'Önümüzdeki süreç içerisinde de denetimlerimiz devam edecek ve kısa süre içerisinde virüsten de bir şekilde kurtulmuş olacağız. Şu ana kadar yapmış olduğumuz denetimler 25 binin üzerinde denetim yaptık ve bundan sonrada devam edeceğiz. Kontrollü sosyal hayatın asıl önemi Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kurallara vatandaşlarımızın uyması. Kurallara uyduğumuz müddetçe bu mücadelede başarılı olacağız. İlimizde de çok iyi bir denetim mekanizmamız var. Hastanede tedavi olan hastalarımızla sağlık personelimiz ilgilenmekte ama durumu iyi olan veya temasta olan hastalarımızı da evlerinde takip ediyoruz. Bazı vatandaşlarımız ev karantinasında olması gerekirken dışarı çıkıyorlar. Onun önüne geçmek için ekiplerimiz sürekli kontrol halinde. İnşallah kısa sürede bu virüsten kurtulmuş olacağızdedi.

Yaşlılar ve kronik hastaların belli alanlara girmesiyle alakalı kısıtlamaları önümüzdeki günlerde planlayacaklarını belirten Vali Gürel, Bizim ilimizdeki özellikle 65 yaş üstü hastalarımızın sayısını kontrol ediyoruz. Onun dışında kronik hastalarımız var. Muhtemelen bu hafta içerisinde biz onunla ilgili bir kısım tedbirler planlayacağız. Tabii sadece belli bir yaşın üzerindeki insanlardan kaynaklı bir durum değil ama onların özellikle korunması gerekiyor. Ama onların sadece evde oturması sorunları çözmüyor. Onlara hastalık götüren başka insanlar var. Onlarla da ilgili bazı tedbirler planlanabilir mi ona bakacağız. Onun ötesinde herkesin dikkatli olması gerekiyor. Yaşlılar ve kronik hastaların belli alanlara girmesiyle alakalı kısıtlamaları önümüzdeki günlerde planlayacağız. Çok kolay bulaşabilen bir virüs bu. Mücadelenin elbirliği ile yapılması gerekiyor. Özellikle hemşerilerimizden ricamız gittikleri, bulundukları ortamlarda, kalabalık mekanlardan uzak dursunlar ama oraya girmeleri gerekiyorsa da kurallara uygun bir şekilde maske takılırsa, dezenfektan kullanılır, hijyen kurallarına uyulur ve sosyal mesafeye de dikkat edilirse başarılı olacağız diye konuştu. Virüsle mücadelede asıl sorun mahallelerde, şehir merkezlerinde ve insanların yoğun yaşadığı yerlerde olduğunu belirten Vali Gürel, 'Bayramdan sonra vaka sayılarımızda bir artış oldu. Özellikle birkaç köyümüzde artışlar meydana geldi. Köylerdeki mücadele daha kolay. Köyleri karantinaya aldığınızda orada yaşayan insan sayısı çok fazla değil. 15-20 kişilik bir köyü karantinaya aldığınızda hastalığı kurutabiliyorsunuz. Asıl sorun mahallelerde, şehir merkezlerinde ve insanların yoğun yaşadığı yerlerde. Nerede vaka görülürse orada karantina uygulamasına devam edeceğiz. Düğün ortamlarından kaynaklı, akşam oturmaları, sabah oturmaları vatandaşların aile ortamında bir araya geldikleri, eş, dost, akraba, dışardan gelen vatandaşlarımızla olan sohbetlerinden kaynaklı bulaşmalar çok daha fazla. Vatandaşlarımızın bunlara daha da dikkat etmesi gerekiyor dedi.

Karabük Valisi Fuat Gürel Yaşlılar ve kronik hastalarla ilgili kısıtlamaları planlayacağız

Kaynak: DHA

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