Karabük Valisi Fuat Gürel, Kovid-19 denetimine katıldı

Karabük Valisi Fuat Gürel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında cuma pazarı ve Kemal Güneş Caddesi'nde denetim gerçekleştirdi.

Karabük Valisi Fuat Gürel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında cuma pazarı ve Kemal Güneş Caddesi'nde denetim gerçekleştirdi.

Vali Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Ramazan Erakman ile Sebzeciler Balıkçılar Kasaplar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Cuma Kara'nın katılımıyla pazar yerinde resmi ve sivil polis ekipleri, zabıta ekipleri ve sivil denetim ekipleri tarafından uygulanan Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulamaları, sigara yasağı, maske, sosyal mesafe ve temizlik denetimlerini yerinde inceledi.

Esnafa hayırlı işler dileyen Gürel, "Alınan kararlar Karabüklü tüm hemşerilerimizin sağlığı için alındı. Bu kurallara uyulmasıyla salgından en kısa sürede kurtulacağız." dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü resmi ve sivil ekipleri tarafından Karabük'ün en kalabalık ve işlek caddesi olan Kemal Güneş Caddesi'nde yapılan maske takma, sigara yasağı ve sosyal mesafe uygulamalarını inceleyen Gürel, cadde üzerinde faaliyet gösteren esnafa hayırlı işler temennisinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu