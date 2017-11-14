Karabük Valiliğinden Kısa Kısa

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimi sırasında Ankara Akıncılar'da gazi olan Gökberk Özeş, Karabük Valisi Kemal Çeber'i ziyaret etti.



Çeber, yaptığı konuşmada, ziyaretten dolayı teşekkür etti.



15 Temmuz gecesi darbe girişimine karşı gösterdiği kahramanlıktan dolayı Özeş'i tebrik eden Çeber, ülkenin 15 Temmuz şehit ve gazilerine çok şey borçlu olduğunu söyledi.



Aile ve Sosyal Politikalar Karabük İl Müdürü Galip Sökmen'in de hazır bulunduğu ziyarette Özeş, 15 Temmuz darbe akşamı Akıncılar'da yaşadıklarını ve o geceki atmosferi anlattı.



Karabük Valisi Çeber'den Kur'an kurusuna ziyaret



Karabük Valisi Kemal Çeber, 5000 Evler Mahallesi'nde hizmet veren Merkez Kur'an Kursunu ziyaret etti.



Kursa devam eden 4-6 yaş grubu çocuklarını da ziyaret eden Çeber, çocuklarla bir süre sohbet etti.



Çeber, yatılı 45, gündüzcü 70 öğrencinin dini eğitim ve hafızlık eğitimi aldığı Kur'an kursu hakkında İl Müftüsü Halil Bektaş'tan bilgi aldı.