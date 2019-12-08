Karabük Valiliği Özel Kalem Müdürü'nün acı günü
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Karabük Valiliği Özel Kalem Müdürü'nün acı günü

Karabük Valiliği Özel Kalem Müdürü Mustafa Cücü'nün vefat eden ablası Aysel Tanış'ın cenazesi toprağa verildi.

08.12.2019 14:36 | Son Güncelleme: 08.12.2019 14:36
Karabük Valiliği Özel Kalem Müdürü'nün acı günü

Özel Kalem Müdürü Mustafa Cücü'nün vefat eden ablası Aysel Tanış'ın cenazesi toprağa verildi.

Aysel Tanış için Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Tanış'ın cenazesi, burada öğle vakti kılınan namazın ardından Safranbolu Aile Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine, Tanış'ın ailesi, Karabük Valisi Fuat Gürel, Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Eflani Kaymakamı Burak Öz ile kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kurulu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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