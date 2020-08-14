Karabük Valiliği'nden halı saha tedbirlerine dair açıklama
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Karabük Valiliği'nden halı saha tedbirlerine dair açıklama

Karabük Valiliği, İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen "Spor Salonları ve Spor Merkezlerinde Alınması Gereken Önlemler" konulu genelgeye göre halı sahalar olmak üzere spor tesislerinin kullanımına ilişkin belirlenen kuralları açıkladı.

Karabük Valiliği'nden halı saha tedbirlerine dair açıklama
14.08.2020 13:19 | Son Güncelleme: 14.08.2020 13:23

Karabük Valiliği, İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen "Spor Salonları ve Spor Merkezlerinde Alınması Gereken Önlemler" konulu genelgeye göre halı sahalar olmak üzere spor tesislerinin kullanımına ilişkin belirlenen kuralları açıkladı.

Salgın döneminde ara verildikten sonra yeniden faaliyete başlayan halı sahaları da kapsayan genelge, İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderildi. Karabük Valiliği konuyla alakalı yaptığı açıklamada, "Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde yer alan tedbirler eksiksiz uygulanacak. Her işletmede korona virüs sorumlusu görevlendirilmesine, müşterilerin HES kodları sorgulanması ve ateş ölçümlerinin yapılması, HES uygulamasının onay vermediği kişilere ve ateşi 38 derecenin üzerinde olanlara tesisleri kullandırılmamasına karar verilmiştir" denildi.

Tesislerde maç haricinde maskenin kesintisiz olarak kullandırılma zorunluluğunun bulundurulması gerektiği açıklamada, "Tesislerdeki kişi sayısının kapalı alanlar için 6 metrekareye bir kişi düşecek şekilde sınırlandırılmasına ve buna ilişkin bilginin tesis girişine asılmasına, tesislere misafir veya izleyici kabul edilmemesine, 18 yaş altı çocuklarla birlikte en fazla bir velisinin maske takma koşuluyla tesise alınmasına ve veliler arasında en az 2 metre fiziki mesafe bulunacak şekilde oturma düzeni oluşturulmasına ve tesislerde bulunan soyunma odası/kabini, duş ve sauna alanlarının kapalı tutulmasına, müşterilerin kullanımına müsaade edilmemesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Spor aktivitelerinin damlacık çıkışını ve hızını artırdığı için tesislerde müşteriler ile çalışanların yakın temasının azaltılması ve antrenman ile maçlar dışında müşteriler arasında fiziki mesafenin en az 2 metre olarak uygulanması gerektiği belirtildi.

Tesislere müşterilerin randevu ile kabul edileceğinin ifade edildiği açıklamada, "Tesislerin giriş ve çıkış yönlerinin birbiriyle çakışmayacak şekilde farklı yönlerde düzenlenmesine, kalabalıkların oluşmasını önlemek amacıyla tesisin dış kapısına kontrolsüz girişi engellemeye yönelik uyarı levhası konulmasına, engelleyici mekanizma kurulmasına, spor yaralanması durumunda, yaralının etrafında oluşması muhtemel kalabalıkların oluşması ve yakın temasın engellenmesine, tesislerin girişine COVID-19 tedbirleri kapsamında temizlik, maske, mesafe tedbirleri ile tesis içinde uyulması gereken kuralları içeren afişlerin asılmasına, müşterilerin giriş/çıkış saatlerinin kaydedilmesi ve en az 14 gün süreyle bu kayıtların saklanması gerekiyor" denildi.

Açıklamada tesislerin girişinde ve içinde yeterli sayıda ve miktarda el antiseptiği bulundurulması gerektiği, tesislerde su ve sabuna erişimin kolay olması ve tek kullanımlık kağıt havlular bulundurulması ve yaş ve kronik hastalığı nedeniyle risk grubunda yer alan vatandaşlara tesislerin kullandırılmaması gerektiği kaydedildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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