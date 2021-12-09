Karabük Üniversitesinden savunma sanayisine destek

KARABÜK (AA) - Karabük Üniversitesi (KBÜ), ASSAN Group Makine Savunma Sanayi Anonim Şirketi tarafından Bolu'nun Gerede ilçesinde kurulacak tesislerde, bomba, bomba gövdesi ve havan mühimmatı imalatı konusunda iş birliği yapılacağını bildirdi.

KBÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin savunma sanayisini yerlileştirme çalışmaları doğrultusunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Resmi Gazete'de yayımlanan kararı kapsamında SAHA İstanbul'un önemli firmalarından ASSAN Group tarafından Gerede'de tesis kurulacağı hatırlatıldı.

Karabük Üniversitesi akademisyenlerinden oluşan bir heyetin ASSAN Group'un üretim tesislerinde inceleme yaptığı ve görüşmelerde bulunduğu aktarılan açıklamada, "Ziyarette üniversite-sanayi iş birliği kapsamında yapılabilecek ortak çalışmalar değerlendirildi. Türkiye'nin savunma sanayi alanında önemli firmalarından biri olan ve millileştirme Ar-Ge çalışmaları desteklenen; iş makinaları yedek parçalarından, tank şanzıman yenilemelerine, uçak bombalarından çok namlulu roket lançerlerine, metal işleme yeteneklerinden tekstile birçok alanda faaliyet gösteren ASSAN Group ile Karabük Üniversitesi arasında Bolu'nun Gerede ilçesinde kurulacak tesislerde imal edilmesi planlanan bomba, bomba gövdesi ve havan mühimmatı imalatı hususlarında malzeme geliştirme ve işe alımlarda ortak çalışmalar yapılmasına karar verildi." ifadelerine yer verildi.

AA / Ahmet Özler - Ekonomi Haberleri

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