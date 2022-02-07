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Karabük Üniversitesindeki uluslararası öğrenciler Senegal-Mısır maçını izledi

AA, Orhan Kuzu - Spor
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Karabük Üniversitesindeki uluslararası öğrenciler Senegal-Mısır maçını izledi

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) öğrenim gören uluslararası öğrenciler, Senegal ile Mısır arasında oynanan 2021 Afrika Uluslar Kupası final maçını seyretti.

KARABÜK (AA) - Karabük Üniversitesinde (KBÜ) öğrenim gören uluslararası öğrenciler, Senegal ile Mısır arasında oynanan 2021 Afrika Uluslar Kupası final maçını seyretti.

Senegal ile Mısır arasında oynanan maçı Rektör Prof. Dr. Refik Polat, üniversiteyi ziyaret eden Senegal Devlet Televizyonu RTS ekibi, Yunus Emre Enstitüsü temsilci heyeti ve uluslararası öğrencilerle KBÜ 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda izledi.

Penaltılarda rakibine 4-2 üstünlük sağlayan Senegal, tarihinin ilk şampiyonluğuna ulaştı.

Üniversitesinde öğrenim gören Senegalliler, takımlarının zaferini kutlamak için sokaklara dökülerek sevinç gösterilerinde bulundu.

AA / Orhan Kuzu - Spor

Karabük, Senegal, Afrika, Mısır, Spor, Haber

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