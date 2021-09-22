Karabük Üniversitesi ve Eğitim-Bir-Sen'den lisansüstü eğitime yönelik iş birliği protokolü - Haberler
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Karabük Üniversitesi ve Eğitim-Bir-Sen'den lisansüstü eğitime yönelik iş birliği protokolü

AA / Ahmet Özler - Haberler | Güncel
Karabük Üniversitesi ve Eğitim-Bir-Sen'den lisansüstü eğitime yönelik iş birliği protokolü

Karabük Üniversitesi (KBÜ) ve Eğitim-Bir-Sen arasında lisansüstü eğitim programına yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

KARABÜK (AA) - Karabük Üniversitesi (KBÜ) ve Eğitim-Bir-Sen arasında lisansüstü eğitim programına yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Sendika üyeleri ve çalışanlarının tamamının meslekleriyle ilgili gelişmeleri takip etme, bilgi ve becerilerini artırmalarına yönelik lisansüstü eğitim alma ihtiyaçlarına cevap verilmesi amacıyla düzenlenen protokol, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ve Eğitim-Bir-Sen Karabük Şube Başkanı Zeki Öz tarafından imzalandı.

Öz, protokolle sendika üyelerinin Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans programlarıyla mesleki gelişimlerinin karşılanması ve bilgilerini artırmaya yönelik önemli bir ihtiyacın karşılanacağını belirterek, Rektör Polat'a teşekkür etti.

AA / Ahmet Özler - Son Dakika Haberleri
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