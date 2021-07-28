Karabük Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Karabük Üniversitesi taban puanları! Karabük Üni bölümleri puanları!
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Karabük Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Karabük Üniversitesi taban puanları! Karabük Üni bölümleri puanları!

Karabük Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Karabük Üniversitesi taban puanları! Karabük Üni bölümleri puanları!
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YKS 2021 sınavlarının açıklanmasının ardından bazı üniversitelerin taban puanları ve tavan puanları kaçtır merak edildi. Bu üniversitelerden birisi Karabük Üniversitesi oldu. Peki, Karabük Üniversitesi taban puanları kaçtır? Karabük Üniversitesi tavan puanları kaçtır? 2021 Karabük Üniversitesi puanları sizlerle...

Geçen seneye göre İzmir'deki Karabük Üniversitesi taban ve tavan puanları kaçtır araştırılıyor. Adaylar Karabük Üniversitesi bölümlerinin taban puanları kaçtır? Karabük Üniversitesi bölümlerinin tavan puanları kaçtır araştırıyor. Peki, Karabük Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Karabük taban puanları kaçtır?

2021 YKS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden açıkladı.

ÖSYM tarafından yapılan duyuru şöyle:

"26 - 27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Temmuz 2021 tarihinde saat 07.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler."

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI/ TAVAN PUANLARI

Karabük Üniversitesi güncel taban ve tavan puanları şu şekilde:

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Diş Hekimliği Fakültesi/Diş Hekimliği FakültesiSAY7070476,96427485,28878
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/ArkeolojiEA2019189,03525270,16357
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/CoğrafyaSÖZ7072268,52854322,96678
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Coğrafya (İÖ)SÖZ5052252,70487315,58846
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/FelsefeEA3031212,28126299,39672
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve EdebiyatıDİL7071354,83458398,88646
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ)DİL7072336,44536372,33606
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Sanat TarihiSÖZ7072226,03421318,35812
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Sanat Tarihi (İÖ)SÖZ6062217,09869262,19332
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/SosyolojiEA6062229,73647359,37622
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (İÖ)EA3031218,96749273,56803
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/TarihSÖZ7072252,04342368,27168
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Tarih (İÖ)SÖZ6062229,23271276,62643
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve EdebiyatıSÖZ7072269,97815355,42066
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)SÖZ6062243,84784272,10108
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/KimyaSAY2021254,79943280,60049
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/MatematikSAY5052262,42156285,11008
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu/Spor YöneticiliğiEA6062243,56939303,54103
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisatEA4041223,62895237,82289
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiEA6062247,80902337,26305
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ)EA4041223,05823270,26840
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Sosyal HizmetEA7072282,61446337,27636
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkilerEA6062230,38012303,77026
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İÖ)EA4041212,71978269,22035
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İngilizce)EA5052255,36789293,73537
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyatSÖZ120120312,63498375,86792
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ)SÖZ120121288,13345370,91972
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/Aktüerya BilimleriSAY4041193,47757260,62044
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/Finans ve BankacılıkEA4041218,70422259,46407
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/Halkla İlişkiler ve TanıtımSÖZ6062271,89701344,78408
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)SÖZ5052241,50021267,38901
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/İşletmeEA4041227,20955283,31916
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/MimarlıkSAY9065302,09535381,69530
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar MühendisliğiSAY7071360,83214391,68410
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İÖ)SAY6062327,03648352,86322
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)SAY6060388,69698445,52609
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY7072314,56402349,37329
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)SAY6062285,72817359,96027
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)SAY6061339,29746392,67005
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Endüstri MühendisliğiSAY6062302,61382341,31757
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (İÖ)SAY6034283,48741305,30302
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat MühendisliğiSAY409284,60074309,28728
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İÖ)SAY400------
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Makine MühendisliğiSAY6062292,24139362,42648
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği (İÖ)SAY5013283,78210292,01837
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği (İngilizce)SAY6062306,12349336,29175
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Mekatronik MühendisliğiSAY6062288,16087343,03992
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce)SAY207285,40814310,91983
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Otomotiv MühendisliğiSAY2011284,81216332,17061
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Otomotiv Mühendisliği (KKTC Uyruklu)SAY10------
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Raylı Sistemler MühendisliğiSAY304285,21880384,44660
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Raylı Sistemler Mühendisliği (İngilizce)SAY206284,16933339,91433
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Tıp MühendisliğiSAY1010354,87150412,87190
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Tıp Mühendisliği (KKTC Uyruklu)SAY20------
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Orman Fakültesi/Orman MühendisliğiSAY2021253,47530299,72533
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi/Endüstriyel TasarımSAY6062252,63963281,50133
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Safranbolu Turizm Fakültesi/Gastronomi ve Mutfak SanatlarıSÖZ5050343,88953375,45055
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Safranbolu Turizm Fakültesi/Turizm İşletmeciliğiEA2021205,73731230,48383
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Safranbolu Turizm Fakültesi/Turizm RehberliğiDİL3031263,44850322,36279
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Çocuk GelişimiEA8080317,49190343,61179
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/EbelikSAY7070312,18793328,48875
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Fizyoterapi ve RehabilitasyonSAY8080300,24419334,63776
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/HemşirelikSAY100100336,16886372,98822
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Mekatronik MühendisliğiSAY4010283,35038358,60988
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Tıp Fakültesi/Tıp FakültesiSAY110110494,73952499,44194

Bu taban ve tavan puanları 2020 yılının puanlarıdır. En güncel puanlar bu şekildedir. Henüz 2021 tercihler yapılmadı için bu senenin taban ve tavan puanları açıklanmadı.

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Karabük Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Karabük Üniversitesi taban puanları! Karabük Üni bölümleri puanları! - Haberler
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