Karabük Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Karabük Üniversitesi taban puanları! Karabük Üni bölümleri puanları!
YKS 2021 sınavlarının açıklanmasının ardından bazı üniversitelerin taban puanları ve tavan puanları kaçtır merak edildi. Bu üniversitelerden birisi Karabük Üniversitesi oldu. Peki, Karabük Üniversitesi taban puanları kaçtır? Karabük Üniversitesi tavan puanları kaçtır? 2021 Karabük Üniversitesi puanları sizlerle...
Geçen seneye göre İzmir'deki Karabük Üniversitesi taban ve tavan puanları kaçtır araştırılıyor. Adaylar Karabük Üniversitesi bölümlerinin taban puanları kaçtır? Karabük Üniversitesi bölümlerinin tavan puanları kaçtır araştırıyor. Peki, Karabük Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Karabük taban puanları kaçtır?
2021 YKS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!
ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden açıkladı.
ÖSYM tarafından yapılan duyuru şöyle:
"26 - 27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Temmuz 2021 tarihinde saat 07.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler."
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI/ TAVAN PUANLARI
Karabük Üniversitesi güncel taban ve tavan puanları şu şekilde:
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Diş Hekimliği Fakültesi/Diş Hekimliği Fakültesi
|SAY
|70
|70
|476,96427
|485,28878
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Arkeoloji
|EA
|20
|19
|189,03525
|270,16357
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Coğrafya
|SÖZ
|70
|72
|268,52854
|322,96678
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Coğrafya (İÖ)
|SÖZ
|50
|52
|252,70487
|315,58846
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Felsefe
|EA
|30
|31
|212,28126
|299,39672
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı
|DİL
|70
|71
|354,83458
|398,88646
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ)
|DİL
|70
|72
|336,44536
|372,33606
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Sanat Tarihi
|SÖZ
|70
|72
|226,03421
|318,35812
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Sanat Tarihi (İÖ)
|SÖZ
|60
|62
|217,09869
|262,19332
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji
|EA
|60
|62
|229,73647
|359,37622
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (İÖ)
|EA
|30
|31
|218,96749
|273,56803
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Tarih
|SÖZ
|70
|72
|252,04342
|368,27168
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Tarih (İÖ)
|SÖZ
|60
|62
|229,23271
|276,62643
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|70
|72
|269,97815
|355,42066
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
|SÖZ
|60
|62
|243,84784
|272,10108
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Kimya
|SAY
|20
|21
|254,79943
|280,60049
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Matematik
|SAY
|50
|52
|262,42156
|285,11008
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu/Spor Yöneticiliği
|EA
|60
|62
|243,56939
|303,54103
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat
|EA
|40
|41
|223,62895
|237,82289
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
|EA
|60
|62
|247,80902
|337,26305
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ)
|EA
|40
|41
|223,05823
|270,26840
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Sosyal Hizmet
|EA
|70
|72
|282,61446
|337,27636
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler
|EA
|60
|62
|230,38012
|303,77026
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İÖ)
|EA
|40
|41
|212,71978
|269,22035
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
|EA
|50
|52
|255,36789
|293,73537
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat
|SÖZ
|120
|120
|312,63498
|375,86792
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ)
|SÖZ
|120
|121
|288,13345
|370,91972
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/Aktüerya Bilimleri
|SAY
|40
|41
|193,47757
|260,62044
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/Finans ve Bankacılık
|EA
|40
|41
|218,70422
|259,46407
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|SÖZ
|60
|62
|271,89701
|344,78408
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)
|SÖZ
|50
|52
|241,50021
|267,38901
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/İşletme
|EA
|40
|41
|227,20955
|283,31916
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık
|SAY
|90
|65
|302,09535
|381,69530
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği
|SAY
|70
|71
|360,83214
|391,68410
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İÖ)
|SAY
|60
|62
|327,03648
|352,86322
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|60
|60
|388,69698
|445,52609
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|70
|72
|314,56402
|349,37329
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
|SAY
|60
|62
|285,72817
|359,96027
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|60
|61
|339,29746
|392,67005
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği
|SAY
|60
|62
|302,61382
|341,31757
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (İÖ)
|SAY
|60
|34
|283,48741
|305,30302
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği
|SAY
|40
|9
|284,60074
|309,28728
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İÖ)
|SAY
|40
|0
|---
|---
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği
|SAY
|60
|62
|292,24139
|362,42648
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği (İÖ)
|SAY
|50
|13
|283,78210
|292,01837
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|60
|62
|306,12349
|336,29175
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Mekatronik Mühendisliği
|SAY
|60
|62
|288,16087
|343,03992
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|20
|7
|285,40814
|310,91983
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Otomotiv Mühendisliği
|SAY
|20
|11
|284,81216
|332,17061
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Otomotiv Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
|SAY
|1
|0
|---
|---
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Raylı Sistemler Mühendisliği
|SAY
|30
|4
|285,21880
|384,44660
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Raylı Sistemler Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|20
|6
|284,16933
|339,91433
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Tıp Mühendisliği
|SAY
|10
|10
|354,87150
|412,87190
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Tıp Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
|SAY
|2
|0
|---
|---
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Orman Fakültesi/Orman Mühendisliği
|SAY
|20
|21
|253,47530
|299,72533
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi/Endüstriyel Tasarım
|SAY
|60
|62
|252,63963
|281,50133
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Safranbolu Turizm Fakültesi/Gastronomi ve Mutfak Sanatları
|SÖZ
|50
|50
|343,88953
|375,45055
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Safranbolu Turizm Fakültesi/Turizm İşletmeciliği
|EA
|20
|21
|205,73731
|230,48383
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Safranbolu Turizm Fakültesi/Turizm Rehberliği
|DİL
|30
|31
|263,44850
|322,36279
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Çocuk Gelişimi
|EA
|80
|80
|317,49190
|343,61179
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik
|SAY
|70
|70
|312,18793
|328,48875
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
|SAY
|80
|80
|300,24419
|334,63776
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik
|SAY
|100
|100
|336,16886
|372,98822
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Mekatronik Mühendisliği
|SAY
|40
|10
|283,35038
|358,60988
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi
|SAY
|110
|110
|494,73952
|499,44194
Bu taban ve tavan puanları 2020 yılının puanlarıdır. En güncel puanlar bu şekildedir. Henüz 2021 tercihler yapılmadı için bu senenin taban ve tavan puanları açıklanmadı.