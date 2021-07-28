Karabük Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Karabük Üniversitesi taban puanları! Karabük Üni bölümleri puanları!

YKS 2021 sınavlarının açıklanmasının ardından bazı üniversitelerin taban puanları ve tavan puanları kaçtır merak edildi. Bu üniversitelerden birisi Karabük Üniversitesi oldu. Peki, Karabük Üniversitesi taban puanları kaçtır? Karabük Üniversitesi tavan puanları kaçtır? 2021 Karabük Üniversitesi puanları sizlerle...

Geçen seneye göre İzmir'deki Karabük Üniversitesi taban ve tavan puanları kaçtır araştırılıyor. Adaylar Karabük Üniversitesi bölümlerinin taban puanları kaçtır? Karabük Üniversitesi bölümlerinin tavan puanları kaçtır araştırıyor. Peki, Karabük Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Karabük taban puanları kaçtır?

2021 YKS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden açıkladı.

ÖSYM tarafından yapılan duyuru şöyle:

"26 - 27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Temmuz 2021 tarihinde saat 07.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler."

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI/ TAVAN PUANLARI

Karabük Üniversitesi güncel taban ve tavan puanları şu şekilde:

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Diş Hekimliği Fakültesi/Diş Hekimliği Fakültesi SAY 70 70 476,96427 485,28878 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Arkeoloji EA 20 19 189,03525 270,16357 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Coğrafya SÖZ 70 72 268,52854 322,96678 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Coğrafya (İÖ) SÖZ 50 52 252,70487 315,58846 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Felsefe EA 30 31 212,28126 299,39672 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL 70 71 354,83458 398,88646 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) DİL 70 72 336,44536 372,33606 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Sanat Tarihi SÖZ 70 72 226,03421 318,35812 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Sanat Tarihi (İÖ) SÖZ 60 62 217,09869 262,19332 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji EA 60 62 229,73647 359,37622 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (İÖ) EA 30 31 218,96749 273,56803 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Tarih SÖZ 70 72 252,04342 368,27168 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Tarih (İÖ) SÖZ 60 62 229,23271 276,62643 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 70 72 269,97815 355,42066 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 60 62 243,84784 272,10108 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Kimya SAY 20 21 254,79943 280,60049 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Matematik SAY 50 52 262,42156 285,11008 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu/Spor Yöneticiliği EA 60 62 243,56939 303,54103 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat EA 40 41 223,62895 237,82289 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 60 62 247,80902 337,26305 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) EA 40 41 223,05823 270,26840 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Sosyal Hizmet EA 70 72 282,61446 337,27636 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler EA 60 62 230,38012 303,77026 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İÖ) EA 40 41 212,71978 269,22035 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İngilizce) EA 50 52 255,36789 293,73537 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 120 120 312,63498 375,86792 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 120 121 288,13345 370,91972 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/Aktüerya Bilimleri SAY 40 41 193,47757 260,62044 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/Finans ve Bankacılık EA 40 41 218,70422 259,46407 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 60 62 271,89701 344,78408 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) SÖZ 50 52 241,50021 267,38901 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/İşletme EA 40 41 227,20955 283,31916 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık SAY 90 65 302,09535 381,69530 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği SAY 70 71 360,83214 391,68410 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) SAY 60 62 327,03648 352,86322 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 60 60 388,69698 445,52609 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 70 72 314,56402 349,37329 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 60 62 285,72817 359,96027 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 60 61 339,29746 392,67005 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği SAY 60 62 302,61382 341,31757 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (İÖ) SAY 60 34 283,48741 305,30302 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği SAY 40 9 284,60074 309,28728 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İÖ) SAY 40 0 --- --- KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği SAY 60 62 292,24139 362,42648 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği (İÖ) SAY 50 13 283,78210 292,01837 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği (İngilizce) SAY 60 62 306,12349 336,29175 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Mekatronik Mühendisliği SAY 60 62 288,16087 343,03992 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) SAY 20 7 285,40814 310,91983 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Otomotiv Mühendisliği SAY 20 11 284,81216 332,17061 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Otomotiv Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 1 0 --- --- KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Raylı Sistemler Mühendisliği SAY 30 4 285,21880 384,44660 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Raylı Sistemler Mühendisliği (İngilizce) SAY 20 6 284,16933 339,91433 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Tıp Mühendisliği SAY 10 10 354,87150 412,87190 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Tıp Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 2 0 --- --- KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Orman Fakültesi/Orman Mühendisliği SAY 20 21 253,47530 299,72533 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi/Endüstriyel Tasarım SAY 60 62 252,63963 281,50133 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Safranbolu Turizm Fakültesi/Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 50 50 343,88953 375,45055 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Safranbolu Turizm Fakültesi/Turizm İşletmeciliği EA 20 21 205,73731 230,48383 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Safranbolu Turizm Fakültesi/Turizm Rehberliği DİL 30 31 263,44850 322,36279 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Çocuk Gelişimi EA 80 80 317,49190 343,61179 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik SAY 70 70 312,18793 328,48875 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 80 80 300,24419 334,63776 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik SAY 100 100 336,16886 372,98822 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Mekatronik Mühendisliği SAY 40 10 283,35038 358,60988 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi SAY 110 110 494,73952 499,44194

Bu taban ve tavan puanları 2020 yılının puanlarıdır. En güncel puanlar bu şekildedir. Henüz 2021 tercihler yapılmadı için bu senenin taban ve tavan puanları açıklanmadı.

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