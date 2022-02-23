Karabük Üniversitesi Rektörü Polat'ın acı günü
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat'ın vefat eden annesi Nadire Polat, Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.
KARABÜK (İHA) - Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat'ın vefat eden annesi Nadire Polat, Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.
Rektör Prof. Dr. Polat'ın annesi Nadire Polat için bugün Selçuklu Yazır Camiinde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Rektör Prof. Dr. Refik Polat, yakınları, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik, üniversite mensupları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından Nadire Polat'ın cenazesi omuzlarda taşınarak Yazır Mezarlığı'nda dualarla defnedildi. - KONYA
İhlas Haber Ajansı - Yerel