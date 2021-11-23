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Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesine Başak Cengiz'in ismi verildi

AA / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel
Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesine Başak Cengiz'in ismi verildi

Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesinin adının Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi olarak değiştirilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

KARABÜK (AA) - Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesinin adının Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi olarak değiştirilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, Karabük Üniversitesine Rektörlüğüne bağlı Mimarlık Fakültesinin adının Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi olarak değiştirilmesine, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 30'uncu maddesi gereğince karar verildi.

Mimar olan Cengiz, İstanbul Ataşehir'de şizofren olduğu iddia edilen bir kişi tarafından uğradığı kılıçlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

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