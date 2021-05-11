Karabük Üniversitesi, İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki saldırılarını kınadı
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Karabük Üniversitesi, İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki saldırılarını kınadı

Karabük Üniversitesi, İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki saldırılarını kınadı
Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Güncel

Karabük Üniversitesi (KBÜ), İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki saldırılarını yayımladığı mesajla kınadı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ), İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki saldırılarını yayımladığı mesajla kınadı.

KBÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa'nın, tüm Müslümanların kutsal mabedi olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Türkiye masum ve haklı Filistin halkının yanındadır. Devlet terörü işleyen İsrail, 9'u çocuk olmak üzere 21 Filistinli kardeşimizi şehit etmiştir. İsrail'in, bütün dünyanın gözü önünde sürdürdüğü bu katliamları şiddetle kınıyoruz. Uluslararası tüm aktörleri sorumluluk almaya ve İsrail'in uyguladığı devlet terörüne karşı dünya ülkelerini tavır almaya davet ediyoruz. Kudüs'ün huzura ermesini, Filistinli kardeşlerimizin kendi topraklarında özgürce yaşamasını ve İsrail'in uluslararası hukuk önünde ve tüm insanlığın vicdanında hesap vermesini bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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